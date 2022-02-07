Очередное ЧП в "АрселорМиттал Темиртау": обвал угля произошел в шахте с людьми

Иллюстративное фото: facebook.com/AMTemirtau

Внештатная ситуация произошла на шахте "Шахтинская" компании "АрселорМиттал Темиртау". Во время работ в забое случился обвал угля, четверо сотрудников успели эвакуироваться. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе компании, передает корреспондент NUR.KZ.

В социальных сетях распространяется информация об очередном выбросе газа на шахте "Шахтинская".

В сообщениях говорится, что в забое, где работали шахтеры, уровень газа превышал 4-процентную концентрацию. Из-за угрозы жизни горняков, они экстренно самоэвакуировались.

В пресс-службе "АрселорМиттал Темиртау" прокомментировали распространяемую информацию.

"6 февраля в 20.53 часов в забое на шахте "Шахтинская" при выполнении операции по оборке груди забоя исполнительным органом комбайна произошло сползание угля из кровли. Четыре шахтера, согласно внутренней процедуре, включили самоспасатели и вышли из забоя. После проветривания все было в норме через пять минут", - отметили в компании.

Во время происшествия никто не пострадал. Шахта работает в штатном режиме. По данному факту компанией будет проведена служебная проверка.

Напомним, в декабре прошлого года на шахте "Шахтинская" был травмирован 46-летний горнорабочий. Его придавило металлом во время отгрузки. Позже пострадавший скончался в больнице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1954912-ocherednoe-chp-v-arselormittal-temirtau-obval-uglya-proizoshel-v-shahte-s-lyudmi/