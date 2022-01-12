Придавленный металлом рабочий умер в Караганде

Иллюстративное фото: facebook.com/AMTemirtau

В Караганде скончался горнорабочий, получивший травму на шахте "Шахтинская", передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу компании "АрселорМиттал Темиртау".

"С прискорбием сообщаем, что горнорабочий Лазарь 1975 года рождения, получивший производственную травму 22 декабря 2021 года на шахте "Шахтинская", скончался в больнице 10 января. Причина смерти и детальное заключение судебно-медицинских экспертов будут готовы после проведения всех необходимых процедур", - рассказали в "АрселорМиттал Темиртау".

В пресс-службе добавили, что случай расследуется. Компания намерена взять на себя расходы, связанные с погребением горняка, а также окажет семье погибшего необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что 46-летнего рабочего "АрселорМиттал Темиртау" придавило металлом. Мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой и ушибами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950722-pridavlennyy-metallom-rabochiy-umer-v-karagande/