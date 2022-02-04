5-летние близнецы погибли при пожаре в Актюбинской области

Иллюстративное фото: ДЧС Алматы

Вчера, 3 февраля, в селе Кызылжар Кобдинского района Актюбинской области случилась трагедия - в результате пожара в частном доме погибли два ребенка, сообщается на официальной Instagram-странице ДЧС региона.

Общая площадь пожара составила 8 квадратных метров.

Отмечается, что огонь потушили силы добровольных противопожарных формирований еще до прибытия сотрудников Службы пожаротушения - ближайшая пожарная часть находится в 80 км от населенного пункта.

В момент возгорания в доме находились близнецы 2017 года рождения - родители малышей были на работы. К сожалению, спасти детей не удалось, они погибли от отравления угарным газом.

Предварительная причина пожара - короткое замыкание электропроводов.

В ДЧС напомнили казахстанцам о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, а также призвали родителей не оставлять детей без присмотра.

Ранее сообщалось еще об одной трагедии - в частном доме в Талдыкоргане были обнаружены тела супругов и двоих детей. Предполагается, что вся семья могла погибнуть от отравления угарным газом.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1954523-5-letnie-bliznetsy-pogibli-pri-pozhare-v-aktyubinskoy-oblasti/