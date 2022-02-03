Озвучена вероятная причина гибели целой семьи в Талдыкоргане

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2 февраля в селе Енбек в Талдыкоргане во времянке обнаружили тела четырех человек: двоих взрослых и их маленьких детей. Новые подробности этой трагедии озвучили корреспонденты КТК.

По предварительным данным было установлено, что семья могла погибнуть от отравления угарным газом.

"Предварительной причиной гибели людей мог явиться угарный газ из-за забитого дымохода или неочищенного колодца.

Хотелось бы, пользуясь случаем, еще раз напомнить гражданам, что строго необходимо соблюдать правила пожарной безопасности в быту, особенно в отопительный период", – сообщил замначальника ДЧС Алматинской области Ерлан Ахашов.

Точная причина смерти, как сообщает телеканал, будет озвучена по результатам судебно-медицинской экспертизы.

Источник: КТК

Ранее стало известно, что во времянке на территории частного дома погибла семья из четырех человек. Предполагается, что тела пролежали незамеченными несколько дней, еще до того как их нашли соседи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1954517-ozvuchena-veroyatnaya-prichina-gibeli-tseloy-semi-v-taldykorgane/