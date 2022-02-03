Семья из четырех человек погибла в Талдыкоргане

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В Талдыкоргане во времянке обнаружены тела супругов и двоих детей. О трагедии сообщили в ДЧС Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

По информации ведомства, 2 февраля в селе Енбек в Талдыкоргане местные жители обнаружили во времянке на территории частного дома тела четырех человек.

Погибли мужчина и его супруга, оба 1998 года рождения, а также двое детей 2018 и 2021 года рождения.

По предварительным данным, семья скончалась за 2-3 суток до обнаружения.

"Причина смерти выясняется, назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщили в ДЧС Алматинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1954440-semya-iz-chetyreh-chelovek-pogibla-v-taldykorgane/