Мужчину на крыльце убило током: вынесен приговор хозяину павильона в Караганде

Погибший Улан Шайкенов. Фото: из семейного архива

В Караганде вынесен приговор хозяину социального павильона, на крыльце которого умер экспедитор, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на Октябрьский районный суд.

Уголовное дело было рассмотрено в Октябрьском районном суде. Владелец социального павильона приговорен к 4 годам условного лишения свободы.

Подсудимый признан виновным по части 3 статьи 306 УК РК "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Ему назначен пробационный контроль.

Напомним, в июне прошлого года в Майкудуке на крыльце одного из социальных павильонов от удара током умер экспедитор Улан Шайкенов. У мужчины остались супруга и дети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1954429-muzhchinu-na-kryltse-ubilo-tokom-vynesen-prigovor-hozyainu-pavilyona-v-karagande/