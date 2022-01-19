Мужчина сдал найденные после беспорядков в Талдыкоргане 11 пистолетов и автомат

Кадр из видео: ДП Алматинской области

40-летний житель Алматинской области добровольно передал правоохранителям 11 пистолетов и автомат. Мужчина пояснил, что оружие было найдено им в Талдыкоргане после массовых беспорядков, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на департамент полиции региона.

Огнестрельное оружие числилось похищенным во время массовых беспорядков в Талдыкоргане.

"В полицию Коксуского района 40-летний мужчина сдал 11 пистолетов ПМ и автомат АКМ. Он рассказал, что оружие нашел 5 января на одной из улиц Талдыкоргана. Его показания были проверены и нашли свое подтверждение.

Добровольная сдача найденного им оружия была принята во внимание. Поэтому сельчанина не стали привлекать к уголовной ответственности и сняли с него все подозрения", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.

Мужчина порекомендовал землякам последовать его примеру и на добровольных началах передавать правоохранителям огнестрельное оружие.

"Сдавайте оружие и боеприпасы. Будьте уверены, что это поможет при расследовании и освободит вас от ответственности. Мой пример - тому подтверждение", - отметил житель региона.

За последние две недели в Алматинской области из незаконного оборота изъято более 160 единиц огнестрельного оружия. Часть была похищена во время массовых беспорядков.

Напомним, сегодня, 19 января, на улицах Талдыкоргана сняли на видео силовиков и военную технику.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1951914-muzhchina-sdal-naydennye-posle-besporyadkov-v-taldykorgane-11-pistoletov-i-avtomat/