Неизвестные пытались проникнуть на военный аэродром в Алматинской области (видео)

Мухтарбек Мутиев. Кадр из видео: пресс-служба министерства обороны РК

Неизвестные лица пытались проникнуть на один из военных аэродромов в Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Минобороны РК.

Инцидент произошел 9 января текущего года. По информации МО РК, младший сержант Мухтарбек Мутиев нес боевое дежурство по охране и обороне военного аэродрома. Примерно в 3 часа ночи он совершал обход взлетной площадки и заметил четверых неизвестных.

Неустановленные лица пытались проникнуть на территорию аэродрома.

На окрики: "Стой стрелять буду!" нарушители не останавливались, приближаясь к взлетной полосе.

Тогда дежурный по спецсвязи доложил обстановку и вызвал группу быстрого реагирования. Нарушители стали спасаться бегством и покинули территорию объекта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1952406-neizvestnye-pytalis-proniknut-na-voennyy-aerodrom-v-almatinskoy-oblasti-video/