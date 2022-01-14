Еще двоих предполагаемых мародеров задержали в Алматы. У них нашли оружие и технику

Изъятое оружие. Фото: polisia.kz

В Алматы задержали двоих подозреваемых в мародерстве мужчин. При обыске у них нашли технику, одежду и оружие, сообщается на официальном медиа-портале МВД Polisia.kz.

По информации комендатуры Алматы, задержанные являются уроженцами Узбекистана 26 и 22 лет соответственно, которые проживают в одном из поселков Алматинской области. В отношении них возбуждено уголовное дело.

Стражи порядка предполагают, что задержанные участвовали в митингах и нападении на магазины техники и одежды по проспекту Райымбека.

Также в комендатуре сообщили, что на площади по улице Сатпаева подозреваемым удалось завладеть помповым ружьем с патронами 12 калибра и шумовой гранатой.

При задержании полицейские изъяли у фигурантов бытовую технику, одежду и напитки, предположительно, похищенные с АЗС.

По данному факту начато досудебное расследование.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1951244-esche-dvoih-predpolagaemyh-maroderov-zaderzhali-v-almaty-u-nih-nashli-oruzhie-odezhdu-i-tehniku/