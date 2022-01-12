Арман Юсупов рассказал, как захват аэропорта Алматы не дал исполниться его мечте

Арман Юсупов и Карина Оксукпаева. Фото: instagram.com/yussupov21

Казахстанский вайнер и блогер Арман Юсупов рассказал, как сорвалась его семейная поездка на Мальдивы из-за беспорядков и захвата аэропорта Алматы. По словам мужчины, это путешествие было мечтой всего прошлого года, передает NUR.KZ.

Как объяснил блогер в своем Instagram, путешествие на острова было запланировано задолго до страшных событий в стране - аж за пять месяцев до самой поездки.

"В начале 2021 года мы с Кариной впервые полетели на Мальдивы. И там я загорелся одной мечтой - привезти туда всю свою семью. И вот я заранее, за пять месяцев, купил билеты туда. За все это удовольствие мне дали возможность расплачиваться несколько месяцев, иначе я бы не потянул сразу", - рассказал Юсупов.

Датой поездки супруги выбрали 6 января.

"Наступил этот день. В стране уже начались волнения, но рейс не отменяли до последнего, пока аэропорт не захватили террористы", - добавил Арман.

Его супруга Карина Оксукпаева отметила, что уже собрала все чемоданы и для комфортного путешествия на самолете с детьми скачала мультфильмов на 10 часов перелета.

"И вот мы уже должны выезжать. И за полчаса до выезда нам говорят: "Все, аэропорт захватили". Просто о***неть", - высказалась пара.

При этом они выразили радость, что не успели приехать в воздушную гавань.

"Знакомые знакомых поехали туда с детьми, должны были вылететь, в этот момент бандиты нападают на аэропорт, и они вместе с чемоданами и детьми убегали от бандитов и прятались в домах. Я просто представила, что бы с нами было: три пенсионера, двое детей и мы там. Честно, я бы просто сдалась, сказала бы: "Все". Мы по итогу никуда не вылетели и остались дома", - продолжили свой рассказ блогеры.

В результате все собрались дома у родителей.

"Странное было чувство. Все остановилось. Все планы, мечты. Каждый новый день был похож на вчерашний", - вспоминает Арман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950818-arman-yusupov-rasskazal-kak-zahvat-aeroporta-almaty-ne-dal-ispolnitsya-ego-mechte/