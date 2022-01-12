Больше 200 человек задержали в Нур-Султане за время действия режима ЧП

Иллюстративное фото: astana.gov.kz

В комендатуре Нур-Султана рассказали о ситуации в столице на утро 12 января - с момента введения в городе режима ЧП было задержано больше 200 человек, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщили в комендатуре, ситуация в столице стабильная. На выездах из города работают 6 блокпостов.

"С начала введения режима чрезвычайного положения более 200 человек было задержано. Из них были привлечены к административному аресту 28 лиц.

В условиях ЧП появились фейковые информации, которые были пресечены. Просим доверять только официальным источникам", - говорится в сообщении.

К этому часу правоохранители выявили 3 факта распространения заведомо ложной информации. По всем трем случаям возбуждены уголовные дела, виновным грозит до 7 лет лишения свободы.

"Совершение противоправных действий в условиях чрезвычайного положения является отягчающим обстоятельством и влечет более строгую ответственность. Уважаемые жители, не нарушайте комендантский час, будьте законопослушными и соблюдайте спокойствие", - обратились к астанчанам в комендатуре столицы.

Напомним, режим ЧП был введен в Нур-Султане 5 января на фоне массовых беспорядков в стране. Полиция проводит поквартирный и подворовой обход с целью выявления нарушителей общественного порядка.

Ранее мы писали, куда обращаться астанчанам по вопросам жизнеобеспечения в период ЧП.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950696-bolshe-200-chelovek-zaderzhali-v-nur-sultane-za-vremya-deystviya-rezhima-chp/