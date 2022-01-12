"Нас не выпускали": Say Mo оказалась на борту самолета в захваченном аэропорту Алматы

Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская певица Say Mo рассказала, как оказалась в захваченном аэропорту Алматы. Проживающая с недавних пор в Москве артистка собиралась улететь домой, но вместо этого, по ее словам, провела взаперти в самолете больше половины суток, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Молдир пояснила, что наконец может вылететь в российскую столицу, куда направлялась еще 5 января.

"Все эти дни просто были сумасшедшими. Сейчас я вылетаю в Москву. Как буду дома, я все расскажу. Надо отдохнуть. Если вам интересно, да, я была в самолете 5 января, наш самолет не вылетел. Когда громили аэропорт в Алматы, мы находились в самолете, и нас не выпускали. Мы часов 14-15 сидели в самолете и остались в Алматы. Пожалуйста, ничего не надо придумывать, не надо в комментариях с*аться, и так-то нелегко всем нам. Берегите себя, сидите дома", - посоветовала Say Mo.

Певица также пояснила, что полет на несостоявшемся рейсе должен был быть первым опытом путешествия на самолете для ее мамы.

"Мама так была счастлива в этот день, так как до этого она ни разу не летала на самолете. Но тут произошло это, и ей пришлось в страхе просидеть там целых 14 часов. Мне так жаль, мам. Дай Бог, ты увидишь всю красоту Москвы с высоты, а после я тебе сделаю экскурсию по Москве", - написала также артистка.

Позже Молдир записала Stories, на которых показала, как они с мамой все же долетели до столицы России и принялись гулять по ней.

"Мы с 5 января жили в ожидании: ПЦР-теста, вылета, багажа, рейсов, Интернета", - призналась Say Mo.

Ранее о похожей ситуации рассказала Наzима, которая провела 15 часов в самолете в захваченном аэропорту Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/incidents/1950682-nas-ne-vypuskali-say-mo-okazalas-na-bortu-samoleta-v-zahvachennom-aeroportu-almaty-video/