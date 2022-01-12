Премьер-министр поручил усилить контроль за оборотом оружия в Казахстане

Изъятое оружие. Фото: пресс-служба департамента полиции ВКО

На онлайн-заседании правительства новый премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов дал ряд поручений МВД – одним из них стало усиление контроля за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма в стране, передает корреспондент NUR.KZ.

Поручения для МВД

МВД совместно с министерствами нацэкономики и финансов должны проработать и в недельный срок внести в правительство предложения по количественному и качественному укреплению подразделений специального назначения МВД и Национальной гвардии.

Также МВД совместно с заинтересованными госорганами в установленном порядке должны проработать вопросы повышения правовой защиты полицейских, усилить контроль за оборотом оружия и распространением религиозного экстремизма.

Поручения для МЧС

МЧС совместно с министерствами национальной экономики и финансов поручается проработать и в недельный срок внести в правительство предложения по материально-техническому и социальному укреплению органов гражданской защиты.

МЧС совместно с заинтересованными госорганами должны в установленном порядке внести необходимые корректировки в План гражданской обороны страны и выработать согласованные предложения по совершенствованию выпуска материальных ценностей из государственного материального резерва в период чрезвычайного положения.

Также МВД и МЧС Смаилов поручил продолжить работу в рамках проводимого реформирования правоохранительной системы.

Поручения для МО

Министерству обороны совместно с министерствами национальной экономики, индустрии и финансов поручено в установленном порядке проработать вопросы повышения денежного довольствия военнослужащих спецподразделений, оснащения военно-транспортной авиацией, вооружением и военной техникой.

Министерству обороны совместно с заинтересованными органами также нужно выработать предложения по реформированию Вооруженных Сил и разведсообщества, кардинального повышения обороноспособности армии и внести в Аппарат Совета Безопасности на ближайшее заседание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950699-premer-ministr-poruchil-usilit-kontrol-za-oborotom-oruzhiya-v-kazahstane/