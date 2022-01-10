Токаев: Мы никогда не применяли и не будем применять силу против мирных демонстрантов

Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев в ходе внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ сообщил, что власти Казахстана никогда не применяли и не будут применять вооруженную силу против мирных демонстрантов, передает корреспондент NUR.KZ.

Глава государства заявил, что, несмотря на все предоставленные факты, некоторые источники утверждают о борьбе властей в Казахстане с мирными демонстрантами.

"Это абсолютная дезинформация. Мы никогда не применяли и не будем применять вооруженную силу против мирных демонстрантов", - отметил Токаев.

Между тем, добавил он, зная это, организаторы нападения на Казахстан устроили несколько волн агрессии.

"На первом этапе, как я уже сказал, мирные протесты, затем, в частности, в Алматы были проведены политические митинги, а потом на город из трех направлений, как огромная стая гиен, ринулись вооруженные боевики. Поначалу они выдавали себя за мирных демонстрантов, ввели в заблуждение силы правопорядка, а также жителей города", - резюмировал президент.

Ранее он рассказал о жертвах среди мирного населения в ходе беспорядков в стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/1950291-tokaev-my-nikogda-ne-primenyali-i-ne-budem-primenyat-silu-protiv-mirnyh-demonstrantov/