Скончался замглавы управления полиции в Алматы

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В Алматы умер заместитель начальника управления полиции. Об этом сообщили в ДП города, передает NUR.KZ.

Как сообщили в департаменте полиции города, скончался заместитель начальника управления полиции Турксибского района полковник полиции Танат Назанов. У него случился инфаркт.

"Он скончался прямо на рабочем месте", - говорится в сообщении ДП города.

Напомним, также сегодня стало известно, что в Жамбылской области скончался начальник департамента полиции Жанат Сулейменов. Причины смерти не называются.

В Нур-Султане полковник КНБ найден мертвым.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950285-skonchalsya-zamglavy-upravleniya-politsii-v-almaty/