Токаев заявил, что боевики отказались от плана захвата Акорды

Фото: akorda.kz

Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании сессии совета ОДКБ заявил, что террористы, устроившие беспорядки и пытавшиеся сделать госпереворот в Казахстане, в процессе отказались от плана захвата Акорды, передает корреспондент NUR.KZ.

«Алматы и 9 областных центров оказались в руках бандитов, мы объявили режим контртеррористической операции. Казахстан обратился к ОДКБ с просьбой оказать содействие. Оно оказалось крайне своевременным.

Узнав о прибытии 3-х военно-транспортных самолетов в столицу, боевики отказались от планов захвата президентской резиденции. Это дало нам возможность направить дополнительные силы в Алматы и отбить город от террористов», - заявил Токаев.

Он добавил, что сегодня в соответствии с решением совета коллективной безопасности в Казахстане развернуты и приступили к выполнению постановленных задач миротворческие силы ОДКБ в количестве 2030 человек и 250 единиц техники.

Они реализуют функции прикрытия и обеспечения безопасности аэропортов, военных складов и других стратегических объектов.

Также сегодня Касым-Жомарт Токаев на заседании сессии совета ОДКБ заявил, что в Казахстане была предпринята попытка госпереворота.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1950283-tokaev-zayavil-chto-boeviki-otkazalis-ot-plana-zahvaty-akordy/