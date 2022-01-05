Как протесты в Казахстане повлияли на авиарейсы в другие страны

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Рейсы из России в города Казахстана и обратно продолжают выполняться.

Как гласит табло московского аэропорта Шереметьево, "Аэрофлот" сегодня, 5 января, осуществляет два рейса. Один в Алматы, а другой в 23:20 (02:20 часов по Нур-Султану) направится в казахстанскую столицу.

Утром прибыли два рейса перевозчика из Казахстана в Россию, передает РИА Новости.

Завтра утром, 6 января, из Нур-Султана и Алматы запланированы по перелету в Москвы авиакомпанией "Аэрофлот". Вечером, согласно расписанию, рейс из Москвы в южную столицу.

Из "Домодедово" осуществятся перелеты из Москвы в Алматы и обратно авиакомпанией Air Astana. На завтра запланированы рейсы из Алматы и Нур-Султана в Москву и обратно.

На вторник и среду из аэропорта "Внуково" вылетов не запланировано.

А вот узбекская авиакомпания Uzbekistan Airways отменила регулярные рейсы, которые были запланированы на 5 января, между Ургенчем и Актау передает Sputnik Узбекистан.

Так как аэропорт в Актау из-за последних событий был временно закрыт. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что информация о возобновлении перелетов будет известна позже.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949902-kak-protesty-v-kazahstane-povliyali-na-aviareysy-v-drugie-strany/