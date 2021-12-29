Взрывы под Таразом: в Минобороны прокомментировали долгие поиски военного

Родители Бауыржана Даутбаева и военнослужащие. Фото: NUR.KZ

Заместитель министра обороны Дарын Туяков в кулуарах мажилиса высказался о поисках 34-летнего сержанта Бауыржана Даутбаева, без вести пропавшего после взрывов на складах Минобороны под Таразом, передает корреспондент NUR.KZ.

Туяков напомнил, что в настоящее время ведется расследование и продолжаются поиски сержанта Даутбаева.

"Уже достаточно длительное время продолжаются поиски. Большие ресурсы на это задействованы. Понятно, что, возможно, погодные условия будут мешать поиску. Но, думаю, эта работа будет продолжена.

Трудность поиска в том, что на самом деле территория большая, там на самом деле большой гарнизон. Есть определенные военнослужащие (занятые поисками - прим. ред.). Маловероятно, что тело совсем сгорело и ничего не осталось. Его ищут по всей территории", - пояснил он.

При этом Туяков не исключил возможности прекращения поисков на время в связи с погодными условиями.

"Работает правительственная комиссия, ее возглавляет вице-премьер. В рамках этой комиссии работа комплексная будет проводиться. Будут строиться новые склады, туда будут вывезены данные боеприпасы. Сумма не сильно большая, но нужна, чтобы построить нового порядка склады. Этот вопрос в компетенции МИИР", - отметил спикер.

Напомним, 26 августа в Жамбылской области на складе боеприпасов прогремел мощный взрыв. Во время ЧП пропал военнослужащий - сержант Бауыржан Даутбаев.

В начале сентября родственники военнослужащего назначили вознаграждение за помощь в его поисках. Примерно в то же время родители Даутбаева сами выехали на его поиски. Тем не менее, найти пропавшего военного не удалось.

В Минобороны ранее уже объясняли, почему поиски пропавшего военного так затянулись.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1949106-zatyanuvshiesya-poiski-serzhanta-posle-vzryva-bliz-taraza-obyasnili-v-minoborony/