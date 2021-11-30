Еще один взрыв прогремел в Кабуле

В Кабуле произошел взрыв. Фото: twitter.com/ArianaNews_

В столице Афганистана рядом со школой произошел взрыв, есть пострадавшие, передает Ariana News.

Сообщается, что взрыв прогремел рядом со зданием старшей школы. Причиной происшествия стала взорвавшаяся придорожная мина. Целью атаки был автомобиль Toyota Hilux.

В результате взрыва пострадали около пяти человек, в том числе и участники движения "Талибан" (запрещенная в Казахстане организация).

Власти пока не прокомментировали данный инцидент. Также не известно точное количество пострадавших и есть ли жертвы.

Ранее два взрыва прогремели в центре Кабула за один день. Тогда очевидцы сообщили о девяти погибших в результате двух взрывов.

А 12 ноября в одной из мечетей провинции Нангархар на востоке Афганистана также прогремел взрыв.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1944624-esche-odin-vzryv-progremel-v-kabule/