Взрыв прогремел в мечети в Афганистане

Иллюстративное фото: Hoshang Hashimi/AFP/Getty Images

Сегодня, 12 ноября, в одной из мечетей провинции Нангархар на востоке Афганистана прогремел взрыв.

Как пишет "RT на русском", ссылаясь на издание TOLOnews, взрыв прогремел во время молитвы, когда в храме находилось несколько десятков человек.

Точное количество погибших и пострадавших еще не названо. По предварительным данным, погибли 2 человека, еще 17 пострадали.

Отметим, что 2 ноября в столице Афганистана Кабуле прогремело два взрыва. Сообщалось, что в результате взрывов погибли 15 человек, около 35 получили ранения.

Ответственность за теракт взяла на себя организация "Исламское государство" (запрещена в Казахстане).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1942005-vzryv-progremel-v-mecheti-v-afganistane/