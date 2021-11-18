Два взрыва прогремели в центре Кабула за один день

Автомобиль после взрыва в Кабуле. Фото: AFP via Getty Images

В центре Кабула произошли два взрыва за один день. Очевидцы сообщают о девяти погибших в результате двух взрывов.

Первый взрыв произошел в западной части афганской столицы в районе Даште-Барчи. Как сообщает РИА Новости, четыре человека погибли и еще двое ранены. Очевидцы утверждают, что взрыв произошел из-за мины, которая была установлена к автомобилю.

Второй взрыв в районе Дехбори унес жизни пяти человек, семь человек получили ранения. Источник агентства заявил, что после взрыва была слышна стрельба.

Представитель министерства внутренних дел Саид Хости сообщил, что в результате инцидента погиб один мирный житель и шесть человек получили ранения, в том числе три женщины, передает Aamaj News.

Ранее рядом с больницей в Кабуле прогремели два взрыва. Не менее 15 человек погибли, еще 34 человека получили ранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1942714-dva-vzryva-progremeli-v-tsentre-kabula-za-odin-den/