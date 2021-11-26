ЧП на шахте в России: нашли живым одного человека

Найден живым спасатель Александр Заковряшин. Фото: t.me/shot_shot

На шахте "Листвяжная" в Кузбассе найден один выживший. Им оказался спасатель, передает РИА Новости.

Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян сообщил, что в шахте был найден 51-летний Александр Заковряшин, помощник командира взвода горноспасателей. Он проработал в МЧС 10 лет.

До этого момента его считали погибшим.

"Я по-другому расценить не могу, как какое-то чудо. Но все же чудо делают наши люди – горноспасатели, люди с Кузбасса. Поэтому пожелаем ему здоровья", – сказал Чуприян.

По словам губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева, Заковряшин находится в состоянии средней тяжести. Спасатели нашли его в сознании, ему удалось выбраться на поверхность шахты и подать сигнал о помощи. Врачи заявили, что жизни пострадавшего ничего не угрожает.

Напомним, вчера, 25 ноября, на предприятии, расположенном в городе Белово, Кемеровская область, произошли взрыв и задымление. В шахте на момент происшествия находились 285 человек.

Жертвами трагедии стали 52 человека, в том числе 6 спасателей. Число пострадавших увеличилось до 63.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1944145-chp-na-shahte-v-rossii-nashli-zhivym-odnogo-cheloveka/