"Мог бы остаться в живых": отец погибшего ребенка обвинил врачей в Атырау

Иллюстративное фото: pexels.com

Отец погибшего в пригороде Атырау 10-летнего ребенка считает, что сына можно было спасти. По словам Сергея Писарева, когда мальчика в конце октября ударило током, он был еще жив, но медики не предприняли все необходимые меры, чтобы ему помочь, передает "Ак Жайык".

У Сергея Писарева было трое детей. 30 октября его жена как раз находилась в роддоме, рожала третьего ребенка, сам мужчина уехал на работу в Бесикты.

10-летний сын остался дома с бабушкой, затеял игру в прятки и решил укрыться за холодильником, где его и ударило током. Женщина сразу вызвала скорую помощь и начала делать искусственное дыхание. Внук задышал.

"Все, что происходило у нас дома, видели соседи. Скорая помощь быстро приехала, медики выхватили ребенка у бабушки и побежали с ним к машине. При этом не был сделан массаж, не дали кислород. Они увезли моего сына, но потом привезли обратно уже мертвого. Затем вызвали полицейских, они забрали тело в морг", - рассказал Сергей Писарев.

Житель Атырау отметил, что был против вскрытия. Ему пообещали, что делать его не будут, но все же произвели. Врачи, говорит мужчина, утверждают, что его сын умер еще до их приезда, однако это не так.

Отец погибшего считает, что все это делается специально, чтобы скрыть непрофессиональные действия медиков.

"Я не кровожадный человек, но требую, чтобы медики "скорой" ответили за свою некомпетентность. Ведь если бы они сделали все как надо, у моего сына был бы шанс остаться в живых", - считает мужчина.

Он написал заявление в полицию. Между тем в областной станции скорой помощи ответили, что сейчас, когда обращение Сергея Писарева рассматривают правоохранительные органы, комментариев не будет. Но сообщили, что в отношении сотрудников начата служебная проверка.

Напомним, 30 октября в пригороде Атырау 10-летний мальчик погиб от удара током. Отмечалось, что мальчик во время игры спрятался за холодильник, где получил электротравму.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1941331-mog-by-ostatsya-v-zhivyh-otets-pogibshego-rebenka-obvinil-vrachey-v-atyrau/