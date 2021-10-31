10-летний мальчик погиб от удара током в Атырау

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Мальчик 2011 года рождения погиб в результате несчастного случая в Атырау, сообщает "Казинформ" со ссылкой на Департамент полиции региона.

По информации полицейских, трагедия случилась в субботу, 30 октября в одном из пригородных поселков.

68-летняя местная жительница обратилась в полицию с заявлением, сообщив, что ее 10-летний внук, играя, спрятался за холодильником, где его ударило током.

Как сообщили в управлении здравоохранения, вызов в "скорую" поступил в 14.45. Уже через 6 минут медики прибыли на место происшествия, однако ребенок к этому времени был уже мертв. Он получил электротравму.

По факту гибели мальчика полиция проводит проверку.

Ранее мы сообщали также, что в сентябре в Атырауской области ребенок дотронулся до столба в парке и едва не умер. В этом же месяце 5-летнего мальчика ударило током на детской площадке в Карагандинской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1939777-10-letniy-malchik-pogib-ot-udara-tokom-v-atyrau/