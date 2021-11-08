"Начали лететь камни": владельцы поврежденных при взрыве в Актау авто сделали заявление

Пострадавший при взрыве автомобиль. Фото: Lada.kz

Владельцы авто, пострадавших при взрыве в комплексе "Шеркала", сделали заявление в Актау. Говорят, что в машинах выбило стекла и имеются ряд других повреждений. Однако фиксировать их полицейские не торопятся, передает Lada.kz.

По словам Эдуарда Егорова, он узнал от друзей, что в его Ford F-150 выбило стекла и оказалась повреждена боковая часть. На автомобиль упала облицовочная плита разрушенного здания.

Житель Актау уточнил, что его машина стояла возле бокса в гаражном обществе "Сатурн", расположенном в 100 метрах от места обрушения.

После случившегося он сразу обратился в полицию, попросил составить акт, зафиксировать повреждения. Но пока сотрудники лишь ссылаются друг на друга. С подобной ситуацией, отметил мужчина, столкнулись и остальные владельцы пострадавших авто.

"Боюсь, что потом мне будет сложно доказать, что все эти повреждения произошли из-за взрыва. Хотя у меня лобовое и боковое стекла разбило, повреждены крыло, двери и весь бок машины. Даже не знаю, во сколько мне обойдется теперь ремонт", - поделился Эдуард Егоров.

В этом же гаражном сообществе пострадала, как минимум, еще одна машина.

"После вчерашнего взрыва в машине сына разбилось лобовое стекло. Мы в этот момент находились на улице. Начали лететь камни, пыль столбом, мы быстро забежали в гараж. Ничего не было видно, все вокруг летело с той стороны, где произошел взрыв. Потом мы уже увидели, что несколько машин пострадало. Надеемся, что страховка сможет помочь восстановить машину, потому что она новая, сын ее всего три месяца назад купил", - говорит Турсынбай Тажетенов.

В полиции пояснили, что сейчас все стражи порядка находятся на месте взрыва, и попросили водителей дождаться, пока завершатся следственные мероприятия.

Напомним, вечером 7 ноября в столовой комплекса "Шеркала" в Актау прогремел взрыв. Часть здания была разрушена. По первоначальным данным, пострадали 11 автомобилей. Потом стало известно, что их 10. В ДЧС региона озвучили список поврежденных машин.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1941157-nachali-letet-kamni-vladeltsy-povrezhdennyh-pri-vzryve-v-aktau-avto-sdelali-zayavlenie/