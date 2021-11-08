Lexus, Land Cruiser: опубликован список авто, поврежденных взрывом в Актау

Место происшествия. Кадр из видео: Азамат Сарсенбаев/Facebook

В ДЧС Мангистауской области уточнили данные по поврежденным во время взрыва в комплексе "Шеркала" авто. На момент ЧП 10 транспортных средств гражданских лиц находились неподалеку от здания. Все они пострадали от взрывной волны. В ведомстве озвучили марки машин, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным ДЧС Мангистауской области в момент взрыва пострадали автомобили:

Toyota Tundra; Toyota Camry 55; Lexus RX 350; Toyota Camry 50; Nissan Primera; Daewoo Nexia; Kia Rio; Mitsubishi Galant; Kia Sorento; Toyota Land Cruiser Prado 120.

В ведомстве отметили, что 8 ноября были извлечены два газовых баллона объемом 50 и 20 литров. Коммунальными службами с места происшествия вывезено 300 тонн мусора.

Напомним, вечером 7 ноября в столовой комплекса "Шеркала" в Актау прогремел мощный взрыв. Часть здания была разрушена. По первоначальным данным, пострадали 11 автомобилей. Полицейские отрабатывают несколько версий случившегося.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1941101-lexus-land-cruiser-opublikovan-spisok-avto-povrezhdennyh-vzryvom-v-aktau/