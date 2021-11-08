Врачи прокомментировали слухи о погибших при взрыве в Актау

Место происшествия. Фото: Азамат Сарсенбаев/Facebook

Информация о погибших от взрыва в Актау не соответствует действительности. Об этом сообщается на официальной странице Центра общественных коммуникаций Мангистауской области в Facebook.

В мессенджере WhatsApp распространяется запись о том, что в результате взрыва 7 ноября в Актау погибли 14 человек, 25 попали в реанимацию.

Главный врач Мангистауской областной больницы Жанибек Ажмуханов опроверг эту информацию. По его данным, по состоянию на 23.45 часов 7 ноября в приемном отделении медицинского учреждения не было зарегистрировано звонков по поводу взрыва.

"В реанимационное отделение не поступали пациенты, пострадавшие от взрыва. Сейчас на месте работают 4 бригады скорой помощи", - сообщил главный врач Мангистауской областной больницы.

По словам владельца кафе "Аянат" Абая Амреева, где произошел взрыв, на момент происшествия в заведении не было сотрудников и гостей.

Напомним, вечером 7 ноября в Актау прогремел взрыв. По предварительным данным, кафе было полностью разрушено. Информации о пострадавших не поступало. Производится разбор завалов. На месте ЧП работают специальные службы. Полиция возбудила уголовное дело.

Известно, что взрывная волна повредила припаркованные возле здания машины жителей города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1940975-vrachi-prokommentirovali-sluhi-o-pogibshih-pri-vzryve-v-aktau/