От аренды жилья до водительских прав: мошенники публиковали фиктивные объявления в Казнете

Трех человек задержали по подозрению в интернет-мошенничествах - в Сети выкладывали фиктивные объявления, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как рассказали в полиции, злоумышленники размещали фиктивные объявления на онлайн-платформах, обещая различные услуги - от аренды жилья до изготовления водительских удостоверений.

Они работали по следующей схеме: получив предоплату, они прекращали связь с потерпевшими.

Пятеро пострадавших - жители Актобе, остальные проживают в Астане и Алматы.

"В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции установили личности и местонахождение подозреваемых. Все трое были задержаны на территории Алматы. Двое задержанных - 19 и 22-летние уроженцы Алматинской области", - сообщили в полиции.

Установлено, что один публиковал ложные объявления о сдаче квартир в аренду, второй - о предоставлении услуг по изготовлению водительских удостоверений. Третий подозреваемый, житель Западно-Казахстанской области, также размещал фиктивные объявления и получал деньги обманным путем.

Подчеркивается, что общение с потерпевшими происходило исключительно через интернет и мессенджеры.

По данным фактам начато досудебное расследование мошенничества. Проверяется их возможная причастность к аналогичным преступлениям в других регионах страны.

Ранее специалисты предупреждали, что мошенники придумывают поддельные сайты, пирамиды, создают фальшивые объявления и вытягивают деньги у граждан.

Злоумышленники создают дипфейки, поддельные каналы известных блогеров или артистов и публикуют фейковые объявления от их имени.

На днях Агентство по финансовому мониторингу обратилось к жителям Казахстана с предупреждением из-за роста случаев телефонного и онлайн-мошенничества от имени АФМ.

