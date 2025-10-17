"Ведут переписку на государственном языке": казахстанцев предупредили о новой схеме мошенников
Агентство по финансовому мониторингу обратилось к жителям Казахстана с предупреждением из-за роста случаев телефонного и онлайн-мошенничества от имени АФМ, передает NUR.KZ.
По данным Агентства, мошенники звонят от имени АФМ, представляясь "юристами" или "сотрудниками по проверке", отправляют фальшивые письма, где сообщается о "проверке в отношении вашей организации" и просят "оказать содействие".
"Агентство не направляет подобные письма и не запрашивает никакие личные данные по телефону. Мы не просим сообщать номера счетов, sms-коды, документы или иную конфиденциальную информацию", - сказано в обращении.
Как действует мошенническая схема:
Мошенники рассылают фальшивые письма якобы от имени АФМ, где говорится о "проверке в сотрудничестве с КНБ" и необходимости предоставить характеристику на сотрудника или иную информацию.
"Параллельно через WhatsApp начинают писать от имени руководителя и бухгалтера той же организации, где работает жертва, используя их реальные фотографии и имена на аватарках. Также мошенники ведут переписку и на государственном языке, что усиливает доверие и сбивает с толку", - отметили в АФМ.
Затем поступает звонок от якобы "юриста", который говорит, что информация конфиденциальная и строго запрещает кому-либо рассказывать о разговоре, включая родственников, детей и даже правоохранительные органы.
"Используется психологическое давление: звонки и сообщения поступают одновременно, создавая ощущение срочности и опасности, и часто не оставляют возможности кому-то рассказать или обдумать ситуацию.
Жертве говорят, что нужно немедленно ехать в банк и выполнять указания, в результате чего люди снимают и переводят свои сбережения мошенникам", - предупредили в Агентстве.
Отмечается, что подобные звонки часто совершаются пожилым людям, которые более уязвимы к манипуляциям и запугиваниям.
Что делать, если вы стали целью мошенников
- Сохраняйте спокойствие и немедленно завершите разговор.
- Не переходите по ссылкам и не открывайте вложения.
- Никому не переводите деньги.
- Обязательно свяжитесь с вашей бухгалтерией или юридическим отделом по месту работы и уточните, действительно ли организация получала подобные письма или распоряжения. Мошенники рассчитывают, что вы не будете перепроверять информацию.
- Предупредите коллег и руководство о возможной утечке данных сотрудников организации.
- Зафиксируйте номер звонящего и передайте эту информацию правоохранительным органам.
"Распространите эту информацию среди сотрудников, друзей, родителей. Только вместе мы можем остановить мошенников и защитить финансовую безопасность каждого", - добавили в АФМ.
До этого в АФМ предупреждали, что мошенники составляют оповещения на поддельном бланке с логотипом, скрепленном фальшивой печатью КНБ.
Добавим, ранее в марте в АФМ также просили казахстанцев не идти на поводу у мошенников, которые придумали новую схему обмана.
