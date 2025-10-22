Семь уголовных дел по новой статье завели в Казахстане
Первые уголовные дела за "дропперство" завели в Казахстане - на текущий момент возбуждено семь таких дел, передает NUR.KZ со ссылкой на Генеральную прокуратуру РК.
Уголовная ответственность за передачу своих банковских карт, счетов и иных платежных инструментов третьим лицам за вознаграждение была введена 16 сентября текущего года.
С момента вступления закона в силу в стране уже зарегистрировано семь уголовных дел по указанной статье.
"Так, в городе Астана начато расследование в отношении семнадцатилетнего подростка, предоставившего мошеннику реквизиты своего банковского счета для перевода денежных средств, похищенных у гражданина Казахстана. За обещанное злоумышленниками вознаграждение ему теперь грозит лишение свободы сроком до семи лет", - сообщили в надзорном ведомстве.
Подчеркивается, что такие последствия распространяются и к иностранным гражданам, предоставляющим свои банковские счета, в том числе из-за границы, для использования их в преступных схемах.
Как пояснили в прокуратуре, в соответствии с примечанием к статье 232-1 Уголовного кодекса лицо, вовлеченное в противоправную схему, но добровольно сообщившее об этом в уполномоченные органы и активно способствующее раскрытию преступления, освобождается от уголовной ответственности.
"В случае, если ранее вы передавали свои счета третьим лицам, незамедлительно обратитесь в отделение банка или заблокируйте карту самостоятельно через онлайн-банкинг, чтобы исключить возможное вовлечение в противоправные схемы", - призвали в Генпрокуратуре.
Напомним, что 16 сентября вступила в силу новая статья 232-1 Уголовного кодекса РК, устанавливающая ответственность за "дропперство".
Ранее мы подробно рассказывали, в каких случаях и какое наказание последует для граждан, передавший свою банковскую карту или счет постороннему человеку для мошеннических действий.
Также прокуратура предупредила казахстанцев о дропперстве и возможных его последствиях.
