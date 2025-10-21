jitsu gif
      Провели подряд дней с нами
      Александра Ермолаева
      Александра Ермолаева
      Редактор региональных новостей

      "Забеременела от 71-летнего родственника": школьница родила ребенка в Туркестанской области

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Девочка в белой рубашке
      Школьница. Иллюстративное фото: tuaindeed / Getty Images

      В Сети появилась информация о том, что в Туркестанской области 15-летняя девочка якобы забеременела от 71-летнего родственника. Подозреваемый задержан и помещен в ИВС, передает NUR.KZ.

      Информация об этом появилась в Telegram-канале "Криминальный Казахстан".

      "15-летняя девочка забеременела от 71-летнего родственника, жившего по соседству. Со слов родных, они узнали об этом только на седьмом месяце беременности. Девушка родила в феврале.

      После случившегося жители села потребовали, чтобы семья пожилого мужчины покинула деревню", - сообщается в посте.

      Как рассказали корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ДП Туркестанской области, по заявлению жительницы Келесского района о противоправных действиях в отношении ее несовершеннолетней дочери возбуждено уголовное дело.

      "Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания", - отметили в ведомстве.

      Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств. По результатам расследования будет принято соответствующее процессуальное решение.

      Ход расследования находится на контроле руководства департамента полиции.

      Ранее стало известно, что в Актюбинской области 14-летняя школьница родила ребенка. Полиция по данному факту возбудила уголовное дело. Предполагаемый отец ребенка был установлен и арестован.

      Позже в управлении образования региона рассказали о девочке подробнее. Отмечалось, что она учится в 9 классе и проживает в неполной семье. Кроме того, школьница трижды была в медучреждении, но признаков беременности у нее не выявили.

      В Комитете по охране прав детей Министерства просвещения пояснили, что состояние здоровья школьницы и ребенка оценивается как стабильное. Девочке оказана необходимая психологическая помощь.

