Бездомного заподозрили в исчезновении кроссовера со двора акмолинца

В Акмолинской области угнали Nissan X-Trail, припаркованный во дворе. Машину нашли в соседнем районе. В угоне подозревают бездомного, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 19 октября в Бурабайский районный отдел полиции поступило заявление от 63-летнего жителя села об угоне его автомобиля Nissan X-Trail, который был припаркован во дворе дома.

"По предварительным данным, неизвестное лицо завладело транспортным средством в период с 10:30 до 15:20. Сумма ущерба составила 4 млн тенге", - отметили в ДП Акмолинской области.

В результате оперативно-розыскных мероприятий автомобиль обнаружили в Буландинском районе.

"Личность правонарушителя установлена - им оказался мужчина без определенного места жительства", - рассказали в ведомстве.

По данному факту начато досудебное расследование.

Акмолинские полицейские призвали владельцев транспортных средств соблюдать элементарные меры предосторожности.

"Всегда запирайте автомобиль, даже если покидаете его на короткое время, и не оставляйте ключи в замке зажигания или внутри салона", - напоминают стражи порядка.

Ранее стало известно, что в Астане трактор угнали и бросили на одной из центральных улиц. Полиция задержала нетрезвого подозреваемого в угоне спецтехники.

В Караганде автомобиль Volkswagen T4 угнали со двора. Машину быстро нашли на трассе благодаря переданной всем патрульным экипажам региона ориентировке с описанием авто. За рулем оказался нетрезвый мужчина - теперь ему грозит уголовное наказание.

В Экибастузе задержали подозреваемого в угоне автомобиля - он был пьян. Оказалось, что машина стояла во дворе незапертой, а ключи лежали в салоне. Как рассказали в полиции, подозреваемый воспользовался этой ситуацией: сел в машину, завел ее и уехал.

