Пьяный мужчина угнал трактор и бросил его в центре Астаны

Полиция задержала подозреваемого в угоне трактора - спецтехнику бросили на одной из центральных улиц Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как рассказали полицейские, подозреваемый в нетрезвом состоянии угнал трактор ночью и оставил его на одной из центральных улиц города.

Владелец техники незамедлительно сообщил о происшествии стражам порядка, и в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан.

По предварительным данным, он причинил владельцу трактора материальный ущерб в размере 500 тыс. тенге.

В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Необычный инцидент произошел недавно в Акмолинской области. Полицейские остановили автомобиль без номеров, за рулем которого был астанчанин. Выяснилось что он работает в автосалоне в Астане и угнал новый автомобиль прямо с работы, чтобы поехать навестить родных.

Ранее в Западно-Казахстанской области суд рассмотрел дело об угоне автомобиля мужчиной, бросившим машину на улице. Виновному назначили ограничение свободы

