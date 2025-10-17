Пьяный мужчина угнал трактор и бросил его в центре Астаны
Полиция задержала подозреваемого в угоне трактора - спецтехнику бросили на одной из центральных улиц Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
Как рассказали полицейские, подозреваемый в нетрезвом состоянии угнал трактор ночью и оставил его на одной из центральных улиц города.
Владелец техники незамедлительно сообщил о происшествии стражам порядка, и в результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан.
По предварительным данным, он причинил владельцу трактора материальный ущерб в размере 500 тыс. тенге.
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.
Необычный инцидент произошел недавно в Акмолинской области. Полицейские остановили автомобиль без номеров, за рулем которого был астанчанин. Выяснилось что он работает в автосалоне в Астане и угнал новый автомобиль прямо с работы, чтобы поехать навестить родных.
Ранее в Западно-Казахстанской области суд рассмотрел дело об угоне автомобиля мужчиной, бросившим машину на улице. Виновному назначили ограничение свободы
