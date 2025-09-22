Экибастузец оставил ключи в пепельнице и лишился авто
В Экибастузе задержали подозреваемого в угоне автомобиля - он был пьян. Оказалось, что машина стояла во дворе незапертой, а ключи лежали в салоне, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию Экибастуза поступил вызов о том, что ночью со двора частного дома был совершен угон автомобиля Volkswagen Vento.
Как пояснил звонивший, свою машину он припарковал у ворот дома на ночь, оставив двери открытыми, а ключи от автомобиля находились в пепельнице.
"Злоумышленник воспользовался этой ситуацией, сев в машину, свободно завел ее и уехал в неизвестном направлении", - рассказали в ДП Павлодарской области.
Незамедлительно была передана ориентировка об угнанном автомобиле всем дежурным нарядам полиции, введен оперативный план "Перехват".
В результате принятых мер сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении угона на автодороге Экибастуз - Майкаин.
"Как оказалось, угонщик находился в состоянии опьянения", - отметили в ведомстве.
По факту угона проводится досудебное расследование. Автомобиль вернули законному владельцу, а подозреваемого поместили в спецприемник Павлодара.
Ранее в Восточном Казахстане полицейские задержали по горячим следам подозреваемого в угоне автомобиля Lexus стоимостью 7,5 млн тенге. Им оказался ранее судимый механик СТО.
В Алматы задержали сотрудника автомойки, которого подозревают в том, что он пьяным угнал автомобиль клиента, после чего попал в ДТП, наехав на забор одного из частных домов. Сообщалось, что машина получила значительные повреждения и фактически оказалась уничтожена.
В Костанае задержали мужчину, которого подозревают в угоне автомобиля. После угона машина попала в ДТП сразу с тремя автомобилями - BMW, Toyota Alphard и Fiat, а после скрылась с места происшествия.
