Экибастузец оставил ключи в пепельнице и лишился авто

В Экибастузе задержали подозреваемого в угоне автомобиля - он был пьян. Оказалось, что машина стояла во дворе незапертой, а ключи лежали в салоне, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в полицию Экибастуза поступил вызов о том, что ночью со двора частного дома был совершен угон автомобиля Volkswagen Vento.

Как пояснил звонивший, свою машину он припарковал у ворот дома на ночь, оставив двери открытыми, а ключи от автомобиля находились в пепельнице.

"Злоумышленник воспользовался этой ситуацией, сев в машину, свободно завел ее и уехал в неизвестном направлении", - рассказали в ДП Павлодарской области.

Незамедлительно была передана ориентировка об угнанном автомобиле всем дежурным нарядам полиции, введен оперативный план "Перехват".

В результате принятых мер сотрудники полиции задержали подозреваемого в совершении угона на автодороге Экибастуз - Майкаин.

"Как оказалось, угонщик находился в состоянии опьянения", - отметили в ведомстве.

По факту угона проводится досудебное расследование. Автомобиль вернули законному владельцу, а подозреваемого поместили в спецприемник Павлодара.

Ранее в Восточном Казахстане полицейские задержали по горячим следам подозреваемого в угоне автомобиля Lexus стоимостью 7,5 млн тенге. Им оказался ранее судимый механик СТО. В Алматы задержали сотрудника автомойки, которого подозревают в том, что он пьяным угнал автомобиль клиента, после чего попал в ДТП, наехав на забор одного из частных домов. Сообщалось, что машина получила значительные повреждения и фактически оказалась уничтожена. В Костанае задержали мужчину, которого подозревают в угоне автомобиля. После угона машина попала в ДТП сразу с тремя автомобилями - BMW, Toyota Alphard и Fiat, а после скрылась с места происшествия.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.