Ориентировку с описанием машины передали всем патрулям после обращения карагандинца

В Караганде автомобиль угнали со двора. Машину быстро нашли на трассе. За рулем оказался нетрезвый мужчина - теперь ему грозит уголовное наказание, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, 35-летний житель Караганды сообщил в полицию об угоне его автомобиля Volkswagen T4, припаркованного во дворе одного из жилых домов. Ущерб, по словам владельца, составил около 3 млн тенге.

После получения заявления ориентировка с описанием машины была незамедлительно передана всем патрульным экипажам региона.

Спустя короткое время сотрудники батальона патрульной полиции заметили угнанный автомобиль на междугородней трассе под Карагандой. Полицейские предприняли меры для безопасной остановки транспортного средства.

"За рулем оказался 43-летний житель Караганды, от которого исходил сильный запах алкоголя. Медицинское освидетельствование подтвердило, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения средней степени", - рассказали в МВД.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту угона автомобиля. Также составлен материал за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

В Акмолинской области полицейские остановили автомобиль Kia Cerato, двигавшийся без государственных номерных знаков, за рулем которого находился астанчанин без водительского удостоверения. Выяснилось, что мужчина работает в автосалоне в столице, а транспортное средство числится в розыске.

А в Западно-Казахстанской области суд рассмотрел дело об угоне автомобиля. Выпившие приятели заметили на одной из улиц автомобиль с незапертыми дверями. Решив погреться, они забрались внутрь и погрузились в сон. А один из них заметил ключи в замке зажигания, завел двигатель и отправился в город. По приезде бросил автомобиль на одной из улиц и ушел отсыпаться к себе домой.

