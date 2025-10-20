Перевернутый флаг Казахстана вывесили на главном флагштоке в Атырау

Государственный флаг на главном флагштоке Атырауской области оказался размещен с нарушением - его перевернули. Был наказан сотрудник подрядной организации, передает "Ак Жайык".

Атыраусцы возмутились, назвав произошедшее неуважением к государственным символам, а снимки с неправильно вывешенным флагом разлетелись в Сети.

По словам очевидцев, флаг в таком положении провисел несколько часов, прежде чем ошибку исправили.

"Это не просто кусок ткани - это символ страны. Такие вещи нельзя оставлять без внимания", - возмутились казахстанцы.

Инцидент прокомментировали в акимате города Атырау.

"17 октября при поднятии флага сотрудники подрядной организации допустили техническую ошибку - флаг был вывешен обратной стороной. Нарушение оперативно выявили, и флаг установили в соответствии с требованиями", - заявили в ведомстве.

В акимате также сообщили, что по факту выявленного правонарушения сотрудник подрядной организации привлечен к административной ответственности по статье 458 КоАП ("Нарушение правил использования Государственных символов Республики Казахстан").

"Согласно этой статье, за нарушение правил использования государственных символов предусмотрен штраф в размере 50 месячных расчетных показателей — 184 600 тенге (для физических лиц). Именно такое наказание было применено к сотруднику подрядной организации", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним также, весной этого года в Сети появился снимок с девушками в никабах, держащих измененный флаг Казахстана с арабскими надписями. В полиции пояснили, что было возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над государственными символами. Установлены все четверо подозреваемых, изображенных на снимке.

Позже трех жительниц Атырау наказали за скандальное фото. Одна была арестована на 15 суток. Другую оштрафовали на 78 640 тенге, а на законного представителя третьей несовершеннолетней наложили штраф в размере 39 320 тенге.

Также была наказана еще одна девушка со скандального фото.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.