      Провели подряд дней с нами
      Александра Ермолаева
      Александра Ермолаева
      Редактор региональных новостей

      Пассажирский автобус с полным багажником мяса не доехал до рынка в Алматы (видео)

      Опубликовано:

      Незаконно перевозимое в Алматы мясо
      Мясо в багажном отсеке автобуса. Кадр из видео: instagram.com/zhetysu.police

      В области Жетісу полицейские выявили незаконную перевозку мяса в багажном отсеке пассажирского автобуса, который следовал из области Абай на рынок в Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

      Как сообщает информационный медиапортал ведомства, с 13 по 19 октября на территории области Жетісу проводится республиканское ОПМ "Скотокрадство". Оно направлено на предупреждение и раскрытие преступлений, связанных с кражами скота, а также выявление нарушений при перевозке и реализации мясной продукции.

      Только за первые два дня операции сотрудники полиции возбудили уголовные дела по двум фактам скотокрадства и раскрыли четыре ранее совершенных преступления аналогичного характера.

      В ходе мероприятий проверили 69 объектов торговли мясом и 83 транспортных средства, перевозивших мясную продукцию. По итогам проверок выявили пять фактов незаконной перевозки без необходимых документов и 43 нарушения ветеринарных правил.

      Особое внимание уделяется контролю за транспортировкой мяса. Так, на трассе Маканшы - Алматы полицейские остановили пассажирский автобус, следовавший из области Абай.

      "В багажном отсеке обнаружены туши 100 голов мелкого и 2 голов крупного рогатого скота. Водитель пояснил, что продукцию ему передали для доставки на один из рынков Алматы", - сообщили в МВД.

      Материалы передали в ветеринарную инспекцию для дальнейшего рассмотрения.

      Ранее в Карагандинской области жителей Темиртау и Астаны задержали из-за редкого мяса. В автомобилях подозреваемых в браконьерстве обнаружили туши лося и четырех сайгаков. Разрешительных документов у мужчин не имелось. Также полицейские изъяли охотничьи ружья и ножи.

      А в Актау у местной жительницы забрали 12 рыб осетровых пород весом более 40 кг. Ее подозревают в нарушении экологического законодательства.

      Министерство торговли оштрафовало десятки продавцов за завышение цен на говядину в Казахстане. Глава ведомства напомнил о необходимости соблюдения установленной правительством торговой надбавки в размере 15% на социально значимые товары и предупредил о жестких мерах в случае нарушений.

