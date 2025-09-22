Жителей Темиртау и Астаны задержали из-за редкого мяса

В Карагандинской области полицейские выявили факты браконьерской охоты на лося и сайгаков. В ходе рейда были задержаны жители Темиртау и Астаны, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, природоохранная полиция Карагандинской области зафиксировала два серьезных случая браконьерства.

В результате оперативных мероприятий были задержаны жители Темиртау и Астаны, подозреваемые в незаконной охоте на лося и сайгаков.

Первый факт выявили в ходе совместного рейда сотрудников природоохранной полиции и егерей Темиртауского охотничьего общества. В Осакаровском районе остановили два внедорожника, за рулем которых находились мужчины 59 и 56 лет, жители Темиртау.

"В багажных отделениях автомобилей обнаружены части туши лося общим весом около 120 кг. Разрешительные документы на охоту у задержанных отсутствовали. Изъяты охотничьи ружья", - отметили в МВД.

Второй случай зафиксировали в Нуринском районе. Сотрудники природоохранной полиции совместно с инспектором РГКП "Охотзоопром" остановили внедорожник, в котором находились трое жителей Астаны.

"В багажном отсеке обнаружены разделанные туши, предположительно, четырех сайгаков. Разрешительных документов у мужчин также не имелось. Помимо мяса, полицейскими изъяты зарегистрированное ружье и ножи", - уточнили в ведомстве.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела по статьям, предусматривающим ответственность за незаконную охоту и обращение с редкими видами животных.

Назначены экспертизы для установления видовой принадлежности изъятого мяса. Следственные действия продолжаются.

Ранее прокуратура заявила о пресечении на юге Казахстана деятельности преступной группы, занимающейся незаконным отловом рыбы в особо крупном размере на реке Сырдарья и Шардаринском водохранилище. Были задержаны 16 лиц, в том числе ранее судимые за аналогичные преступления. В Западном Казахстане почти 442 млн тенге должен выплатить по решению суда местный житель, которого признали виновным в приобретении, хранении и перевозке рогов сайги с причинением государству ущерба в особо крупном размере. Мужчина вину признал, но с посчитанной суммой ущерба не согласился.

