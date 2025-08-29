Рыбу нашли у женщины в Актау: ей грозит штраф почти в 12 млн тенге
В Актау у местной жительницы изъяли 12 особей рыбы осетровых пород. Ее подозревают в нарушении экологического законодательства. Назначена экспертиза, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщает пресс-служба ведомства, 28 августа в 26 микрорайоне Актау в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ "Правопорядок" сотрудники управления по противодействию организованной преступности ДП Мангистауской области пресекли попытку незаконного обращения с биоресурсами.
"В ходе личного досмотра у гражданки были изъяты 12 особей рыбы осетровых пород (весом 41 кг 30 гр., с головой, без внутренностей)", - рассказали в ведомстве.
Факт зарегистрирован в ЕРДР по ч.1 ст.339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и исчезающими видами животных, запрещенными к использованию).
Назначена ихтиологическая экспертиза. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Досудебное расследование осуществляет следственное подразделение УП Актау.
Отметим, что по ч.1 ст.339 УК РК женщине может грозить штраф в размере до 3000 МРП (11 796 000 тенге) либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.
Ранее в Мангистауской области крупную партию рыб осетровых пород (455 кг) изъяли из багажника автомобиля Toyota Land Cruiser 100. Возбуждено уголовное дело.
