Рыбу нашли у женщины в Актау: ей грозит штраф почти в 12 млн тенге

В Актау у местной жительницы изъяли 12 особей рыбы осетровых пород. Ее подозревают в нарушении экологического законодательства. Назначена экспертиза, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 28 августа в 26 микрорайоне Актау в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках ОПМ "Правопорядок" сотрудники управления по противодействию организованной преступности ДП Мангистауской области пресекли попытку незаконного обращения с биоресурсами.

"В ходе личного досмотра у гражданки были изъяты 12 особей рыбы осетровых пород (весом 41 кг 30 гр., с головой, без внутренностей)", - рассказали в ведомстве.

Факт зарегистрирован в ЕРДР по ч.1 ст.339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и исчезающими видами животных, запрещенными к использованию).

Рыбу изъяли в Актау. Фото: ДП Мангистауской области

Назначена ихтиологическая экспертиза. Проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Досудебное расследование осуществляет следственное подразделение УП Актау.

Отметим, что по ч.1 ст.339 УК РК женщине может грозить штраф в размере до 3000 МРП (11 796 000 тенге) либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам на срок до 800 часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Ранее в Мангистауской области крупную партию рыб осетровых пород (455 кг) изъяли из багажника автомобиля Toyota Land Cruiser 100. Возбуждено уголовное дело.

