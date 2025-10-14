Дело Дикого Армана снова начали рассматривать в суде Алматы

В Алматы начали рассматривать апелляцию Армана Джумагельдиева, более известного как Дикий Арман, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу суда города.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе суда города Алматы, сегодня стартовал апелляционный процесс по делу Армана Джумагельдиева, известного как Дикий Арман.

Напомним, в январе текущего года Джумагельдиева признали виновным сразу по нескольким статьям: по статье 262 УК РК "Создание и руководство ОПГ" он приговорен к 9 годам лишения свободы, по статье 268 "Бандитизм" - к 16 годам лишения свободы, по статье 272 "Массовые беспорядки" - 8 лет лишения свободы.

По совокупности наказания Дикий Арман был приговорен к 20 годам лишения свободы с лишением права заниматься общественно-политической деятельностью.

Добавим, что вместе с Джумагельдиевым были осуждены экс-депутат, предприниматель Кайрат Кудайберген и бывший глава 5-го Департамента КНБ Руслан Искаков.

Дело Дикого Армана

О задержании Армана Джумагельдиева стало известно 7 января 2022 года во время беспорядков в Алматы. А 11 января его арестовали.

В начале 2023-го генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов озвучил новые подробности январских событий и рассказал, как координировались действия Дикого Армана в Алматы и кто ему помогал.

"По версии следствия, в Алматы особая роль отводилась Джумагельдиеву (так называемый Дикий Арман). Нами установлено, что он действовал при координации куратора из КНБ. Он должен был организовать беспорядки, взять под контроль толпу, создать так называемый народный совет для выдвижения единых ультимативных требований к властям", - сообщил глава Генпрокуратуры.

Также в МВД рассказали о совместных с Генпрокуратурой спецоперациях, направленных на ликвидацию ОПГ, лидером которой, по версии следствия, является Джумагельдиев.

Судебный процесс по делу Дикого Армана и экс-депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергенова начался в Алматы в сентябре 2023-го. Кроме того, в Генпрокуратуре заявляли, что задержанные по делу о январских событиях Кайрат Кудайберген и Дикий Арман не попадут под амнистию участников январских событий.

