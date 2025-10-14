"Противоречит нормам морали": актюбинца задержали за поступок у мечети

В Актобе задержали мужчину, который справил нужду рядом с мечетью. Ему грозит административное наказание, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат.

Как сообщили в ведомстве, 8 октября рядом с торговым домом и мечетью "Нурдаулет" неизвестный гражданин справил нужду в общественном месте.

"Он грубо нарушил общественный порядок, совершив действия, противоречащие нормам морали и общественной этики", - заявили в акимате.

Инцидент попал на камеры, а видео быстро распространилось в городских пабликах и соцсетях. Поступок мужчины вызвал возмущение горожан.

В тот же день вечером сотрудниками управления полиции Актобе личность правонарушителя была установлена, и он был доставлен в отдел полиции. В настоящее время в отношении него принимаются меры в соответствии с требованиями законодательства.

Помимо этого, глава актюбинской полиции провел с нарушителем профилактическую беседу, разъяснив необходимость соблюдения норм общественного порядка и морали, и предупредил об ответственности за подобные действия.

Напомним, ранее в Сети появилась жалоба жильцов одного из домов Астаны о том, что в их подъезде испражнился мужчина. В полиции сообщили, что правонарушитель установлен. За совершение мелкого хулиганства в отношении него возбудили административное производство.

В январе пьяный павлодарец не дотерпел до дома, справил нужду на улице и попал под две статьи - при проверке оказалось, это не единственное его правонарушение.

А в Караганде мужчину, который справил нужду под окнами домов, арестовали на пять суток за нарушение общественного порядка. Суд вынес решение после рассмотрения материалов о мелком хулиганстве.

