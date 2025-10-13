Кортеж из черных "Гелендвагенов": водители остались без авто в Туркестанской области

В Туркестанской области водителей 10 автомобилей в составе свадебного кортежа привлекли к ответственности за нарушение правил дорожного движения, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в ходе мониторинга интернет-ресурсов полицейские выявили факт грубого нарушения правил дорожного движения водителями нескольких автомобилей, большая часть из которых - "Гелендвагены", в составе свадебного кортежа на 667 километре автодороги Алматы - Шымкент.

"Как выяснилось, житель Сайрамского района для проведения свадебного торжества нанял порядка 10 автомобилей, водители которых, грубо нарушая правила дорожного движения, создавали помехи и аварийную ситуацию для других участников дорожного движения", - рассказали в МВД.

В настоящее время всех водителей установили и привлекли к ответственности, а автомобили водворили на специализированную стоянку. Также была проведена профилактическая беседа с организатором мероприятия.

Ранее грубые нарушения ПДД участниками свадебного кортежа выявили полицейские Актобе в ходе мониторинга соцсетей. Кроме того, на отдельных автомобилях были незаконно установлены световые устройства, имитирующие проблесковые маячки.

В Экибастузе "экстремальное шоу" устроили водители в честь свадьбы друга. Праздничный проезд сопровождался созданием помех другим участникам движения и нарушением правил дорожного движения.

В Костанае оштрафовали водителей свадебного кортежа, которые проигнорировали красный сигнал светофора. Инцидент стал известен благодаря видео, на котором видно, как шесть элитных автомобилей нарушили правила.

