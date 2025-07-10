"Экстремальное шоу" устроили молодые люди в честь свадьбы друга в Экибастузе (видео)

"Экстремальное шоу" устроили водители в Экибастузе. Их заметили сотрудники ЦОУ при просмотре камер видеонаблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщает пресс-служба ведомства, полицейские заметили несколько транспортных средств, водители которых, передвигаясь на автодороге город - стела, грубо нарушили правила дорожного движения. Не остались в стороне и неравнодушные очевидцы, которые также засняли нарушения.

"Автокортеж организовали друзья в честь свадьбы друга. Праздничный проезд сопровождался созданием помех другим участникам движения и нарушением правил дорожного движения. Автомобили двигались колонной, мешая движению транспорта и создавая угрозу безопасности", - отметили в ДП Павлодарской области.

В результате стражи порядка составили 15 административных протоколов по различным статьям КоАП РК.

В частности, за нарушение правил маневрирования и перевозки пассажиров, где при движении пассажиры высунулись в оконный отсек транспортного средства, создание аварийной ситуации, выезд на встречную полосу движения, неиспользование ремня безопасности, при перестроении - не включили поворотный сигнал. Также при проверке оказалось, что водители не имели страховой полис.

"Водители автомашин Mercedes-Benz, Lexus 570 BRR 14, Toyota Land Cruiser Prado и трех Toyota Camry установлены и привлечены к административной ответственности, наложены штрафы. Также с каждым водителем проведена профилактическая беседа о недопущении впредь подобных нарушений", - сообщили в полиции.

Ранее в Туркестанской области водителей, участвовавших в свадебном кортеже, также привлекли к ответственности за нарушение ПДД и создание аварийной ситуации на дороге.

В Костанае оштрафовали водителей свадебного кортежа, которые проигнорировали красный сигнал светофора. Инцидент стал известен благодаря видео, на котором видно, как шесть элитных автомобилей нарушают правила дорожного движения.

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