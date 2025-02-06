"Шесть элитных автомобилей": участников свадебного кортежа оштрафовали в Костанае

В Костанае оштрафовали водителей свадебного кортежа, которые проигнорировали красный сигнал светофора, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

В Instagram-аккаунте Департамента полиции Костанайской области опубликовали видео, на кадрах которого зафиксировано нарушение ПДД водителями сразу 6 автомобилей.

"Инцидент стал известен благодаря видео, на котором видно, как шесть элитных автомобилей проезжают на красный свет. Очевидец, ожидавший разрешающего сигнала, поделился записью с видеорегистратора в социальной сети с вопросом: "А так можно было?".

Полицейские оперативно отреагировали, установив всех нарушителей. Оказалось, что они все были участниками свадебного кортежа",- рассказали в ДП.

Отмечается, что водителей "пришлось отвлечь от свадебного торжества". В ресторане, где они находились, были составлены протоколы на каждого. За нарушение ПДД все шестеро получили штраф в размере 10 МРП (39 320 тенге) каждый.

В ноябре прошлого года мы писали, что в Алматинской области после публикации в Сети видео установили участников кортежа, которые грубо нарушали правила дорожного движения.

Ранее сообщалось, что в Туркестане молодые люди в 3 часа ночи пытались снять видео с участием кортежа с более 10 автомобилями, а после оказали сопротивление прибывшему наряду полиции.

До этого на одной из дорог Павлодара сняли на видео свадебный кортеж, водители трех авто в котором нарушили ПДД. В частности, из одной машины по пояс вылез человек. Нарушителей привлекли к ответственности.