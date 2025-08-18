jitsu gif
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами

      Лихачей из свадебного кортежа наказали в Актобе (видео)

      Опубликовано:

      Нарушители ПДД
      Нарушители. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

      Грубые нарушения ПДД участниками свадебного кортежа выявили полицейские Актобе в ходе мониторинга соцсетей, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

      Как сообщили стражи порядка, несколько транспортных средств, двигавшихся в составе свадебного кортежа, грубо нарушали правила дорожного движения. Кроме того, на отдельных автомобилях были незаконно установлены световые устройства, имитирующие проблесковые маячки (стробоскопы).

      "В ходе оперативных мероприятий патрульной полицией все указанные транспортные средства были установлены, а водители привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством", - сообщили в МВД.

      Ранее "экстремальное шоу" устроили водители в честь свадьбы друга в Экибастузе. Праздничный проезд сопровождался созданием помех другим участникам движения и нарушением ПДД.

      В Туркестанской области водителей, участвовавших в свадебном кортеже, привлекли к ответственности за нарушение ПДД и создание аварийной ситуации на дороге.

      Также в Туркестанской области отмечавшие свадьбу участники кортежа остались без машин после видео в Казнете.

