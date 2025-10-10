Житель Астаны придумал способ не платить за парковку авто и был арестован (видео)

В Астане арестовали 21-летнего молодого человека, который не хотел оплачивать парковку и заклеил номерной знак автомобиля, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

По данным официального медиапортала МВД Polisia.kz, сотрудники полиции в Астане выявили факт умышленного сокрытия государственного регистрационного номера транспортного средства.

"Во время патрулирования правоохранители обратили внимание на автомобиль, водитель которого попытался скрыть номерной знак. Как выяснилось, 21-летний автовладелец, припарковавшись на платной стоянке, частично заклеил номер лейкопластырем, чтобы избежать оплаты за парковку.

При выезде с территории он не снял заклейку, в результате чего был остановлен полицейскими. В отношении нарушителя составлен протокол", - рассказали в МВД.

Решением суда водитель был лишен права управления транспортным средством сроком на один год, а также подвергнут аресту. Его автомобиль эвакуирован на коммунальную стоянку.

Ранее в Астане водитель прикрыл бумажкой номер машины, чтобы избежать автоматической фиксации нарушений и не оплачивать платную парковку. Его привлекли к ответственности.

До этого в Жезказгане водитель, скрывший номера своего автомобиля, был арестован и лишен водительских прав на год.

Также в Астане водителя привлекли к ответственности за прикрытый листом бумаги госномер. Мужчина лишился прав и проведет сутки под арестом.

