Астанчанин лишился прав из-за листка бумаги

В Астане водителя привлекли к ответственности за прикрытый листом бумаги госномер. Мужчина лишился прав и проведет сутки под арестом, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, в Астане в рамках мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения и профилактике правонарушений полицейские выявили водителя, грубо нарушившего ПДД.

Сотрудники специализированного батальона патрульной полиции остановили автомобиль Audi на проспекте Кабанбай батыра.

"В ходе проверки было установлено, что водитель с целью скрыть государственный регистрационный номер закрыл его бумажным листом", - пояснили в ДП Астаны.

В отношении водителя было возбуждено административное дело по ч.4 ст.590 КоАП РК. По решению суда нарушитель лишен права управления транспортным средством сроком на 1 год и арестован на 1 сутки.

Добавим, что согласно ч.4 ст.590 КоАП РК управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

Ранее в Туркестанской области полицейские остановили водителя, который прикрыл номера своего авто влажной салфеткой. За это мужчине назначили арест и лишили прав управления автомобилем на один год.