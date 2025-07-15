Астанчанин лишился водительских прав из-за одной буквы номера
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В Астане водитель прикрыл бумажкой номер машины, чтобы избежать автоматической фиксации нарушений и не оплачивать платную парковку. Его привлекли к ответственности, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.
На медиапортале Polisia.kz сообщили, полицейские на проспекте Республики остановили автомобиль Hyundai, у которого частично был скрыт государственный регистрационный номер - одну из букв номерного знака водитель заклеил бумажкой.
"Действия по умышленному искажению и частичному сокрытию номерного знака приравниваются к использованию подложных государственных регистрационных знаков и влекут ответственность.
Решением специализированного административного суда Астаны водитель лишен права управления транспортным средством сроком на один год и арестован на двое суток. Автомобиль водворен на специализированную коммунальную стоянку", - сообщили в ведомстве.
Полиция напоминает, что любые попытки скрыть, изменить или исказить номерной знак являются нарушением закона, и нарушители будут привлечены к ответственности.
Добавим, что по ч.4 ст.590 КоАП РК управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет административный арест до пяти суток и лишение права управления транспортными средствами на срок один год.
Напомним, недавно в Жезказгане водитель, скрывший номера своего автомобиля, был арестован и лишен водительских прав на год.
Также в Астане водителя привлекли к ответственности за прикрытый листом бумаги госномер. Мужчина лишился прав и проведет сутки под арестом.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2265300-astanchanin-lishilsya-prav-iz-za-odnoy-bukvy-nomera/
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