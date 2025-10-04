Прокурора уволили после скандального происшествия в Усть-Каменогорске

Прокурор из Усть-Каменогорска Вилори Пан был арестован на 20 суток, а также уволен из органов прокуратуры за совершение дискредитирующего проступка, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру ВКО.

В Сети появилась информация, что прокурор Вилори Пан, управляя автомобилем, совершил наезд на фонарный столб и пытался скрыться от полицейских. Отмечалось, что экспертиза якобы показала наличие алкоголя и марихуаны в его крови.

В прокуратуре ВКО проинформировали, что за совершение проступка, дискредитирующего правоохранительный орган, прокурор отдела прокуратуры Усть-Каменогорска Пан В.Б. в соответствии с Законом РК "О правоохранительной службе" уволен из органов прокуратуры с лишением классного чина "юрист 1 класса".

"Постановлением специализированного суда по административным правонарушениям от 03.10.2025 года Пан В.Б. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 608 КоАП, и подвергнут административному взысканию в виде ареста на 20 суток и лишения права управления транспортным средством сроком на 7 лет", - добавили в надзорном органе.

Напомним, в середине сентября в Сети опубликовали информацию о том, что прокурор Усть-Каменогорска Тимур Чакпантаев был временно отстранен от должности. Также сообщалось, что в отношении него проводится служебное расследование из-за подозрений в избиении подчиненных. В прокуратуре ВКО подтвердили, что он временно отстранен от должности до принятия решения о его ответственности.

Также в регионе бывшего транспортного прокурора осудили за попытку получить 30 млн тенге от директора филиала транспортной компании за обещание содействовать в возврате документов. Ему назначили наказание в виде 3 лет и 9 месяцев лишения свободы

