10 млн наличными и муляж 20 млн тенге нашли при обыске у прокурора сотрудники КНБ

В ВКО бывшего транспортного прокурора осудили за попытку получить 30 млн тенге от директора филиала транспортной компании за обещание содействовать в возврате документов, передает YK-news.kz.

В Усть-Каменогорске суд №2 вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего транспортного прокурора. Его признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения.

В апреле 2025 года к экс-госслужащему через его водителя обратился житель Усть-Каменогорска, директор филиала транспортной компании. Мужчина хотел узнать о возможности возвращения документов, изъятых следствием.

Как установило следствие, несмотря на то, что прокурор не имел отношения к этому уголовному делу, он сообщил заявителю, что может "помочь" за 30 миллионов тенге.

По материалам дела, для придания своим словам убедительности прокурор заверил, что документы будут возвращены в течение 10 дней.

Однако потерпевший и его водитель, заподозрив коррупционную схему, сообщили о происходящем в КНБ. В ходе спецоперации прокурор через водителя получил 10 миллионов тенге и муляж еще на 20 миллионов. Деньги изъяли при обыске на следующий день.

В результате после окончания следственных процедур бывший госслужащий предстал перед судом. Он признал свою вину, раскаялся в содеянном и просил суд не лишать его свободы.

Экс-прокурора признали виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере (ч.3 ст.24 - п.2 ч.4 ст.190 УК РК). Ему назначили наказание в виде 3 лет и 9 месяцев лишения свободы с пожизненным запретом занимать должности на госслужбе и в квазигосударственном секторе.

Отбывать срок он будет в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности.

Бывший транспортный прокурор подал апелляционную жалобу в областной суд. Приговор еще не вступил в законную силу.

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